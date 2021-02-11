國慶假坐昂坪360纜車　加48元坐開篷巴士青馬橋看日落 (21:26)

是次昂坪360與Big Bus Tours合作推出的套票，包含來回纜車門票及一程敞篷巴士之旅。敞篷巴士於下午5時多由東涌纜車站開出，沿赤鱲角南環路駛出、行經青馬大橋及昂船洲大橋，再駛到尖沙嘴漢口道，路程約一小時。

有興趣的市民可在到訪日前最少一天，透過昂坪360官方網站預購套票，也可於到訪日當天憑即日來回纜車門票，於東涌纜車站售票處以優惠價$48升級至套票。巴士座位有限，額滿即止。

「360 纜車∙敞篷觀光巴士黃昏遊套票」資料：

出發日期：2021年10月1-3日、8-10日、15-17日、22-24日、29-31日

(逢星期五、六、日，共15天)

○來回纜車門票 (標準車廂) 及一程敞篷巴士黃昏遊：成人及長者：$283、小童：$158

○來回纜車門票 (水晶車廂) 及一程敞篷巴士黃昏遊：成人及長者：$363、小童：$238

或

○即日來回纜車門票加$48現場升級 （現場升級截止時間為當日下午2時30分）

巴士班次：每日1班，共45個座位（先到先得，售完即止）

開出時間：下午5 時30分（巴士開出時間將因應日落時間而調整）

購票網址：https://webstore.np360.com.hk/