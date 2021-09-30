強制檢測｜荃灣麗城花園等3地點及4校納強檢【附名單】 (21:47)

政府今晚（9月30日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將涉及非本地確診個案曾到訪的3個地點，以及4間爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校，納入新型冠狀病毒強制檢測。
非本地確診個案曾到訪的地方
任何人於指定期間曾身處下列地方逾兩小時，須於10月2日或之前接受強制檢測：
．荃灣麗城花園第2期第7座（9月5日至30日）
．大埔林村坑下莆90號香港青年獎勵計劃賽馬會愛丁堡公爵訓練營（9月14日至30日）
．東涌健東路2號映灣園1期賞濤軒第3座（9月7日至30日）
涉爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校
任何人於9月17日至30日曾身處下列地方逾兩小時，須於10月2日或之前接受強制檢測：
．觀塘馬蹄徑5號寶峰大廈2樓天主教聖雲先幼兒學校
．九龍城農圃道11號帝庭豪園地下（部分）港青基信幼兒學校（農圃道）
任何在9月17日至30日就讀以下學校指明級別的學生，以及曾面授相關學生的教師，須於10月2日或之前接受強制檢測：
．東頭邨培民街20號福德學校一年級
．馬鞍山恆信街3號富安花園九龍城浸信會禧年小學一年級
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