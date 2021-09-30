患亞氏保加症大專生藉詞做問卷非禮兩少女　還押候判 (19:03)

被告黃梓康（20歲）報稱香港大學專業進修學院一年級學生，承認於5月16日在長沙灣麗安邨停車場內，非禮分別14歲和16歲的少女X及Y。至於被告3月所犯的非禮案，將於11月11日再提訊。

案情稱，當日下午X及Y到西九龍中心買書後，被告邀請兩人做問卷調查，兩人拒絕，惟被告聲稱很快完成，兩人遂同意及跟從被告到鄰近麗安邨停車場。

被告稱為兩人進行測試，包括單腳企及短程跑。當兩人單腳企時，他問X是否怕癢，並摸X的胸部，X曾避開但失敗。X稱感到害怕，沒有呼喊求助。被告並以同樣方法摸Y的胸部。被告其後叫兩人觸摸對方的胸部，但被拒絕，兩人稱要返回兒童之家，被告給她們100元乘搭的士。

她們返回兒童之家後揭發事件。被告曾與Y交換電話號碼，被告遂相約Y，其後警方到場埋伏及拘捕他。被告警誡下保持緘默。