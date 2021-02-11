嶺大：客席副教授羅永生、許寶強合約9月終結　羅永生：校方單方面終止合約 (18:58)

嶺南大學回覆稱，羅永生及許寶強於嶺大的客席合約（adjunct appointment）已於今年9月完結。校方稱，為保障個人私隱，不會透露個別教職員的聘任資料。

羅永生表示，他自1993年在嶺大任教，退休後校方與他簽約成為客席副教授，首次簽約為期3年，其後再簽第二次，合約本來尚餘一年，至2022年完結，惟本月中遭校方終止合約。對於突然遭解僱，他說，「我教咗咁多學生，喺嶺大呢個地方，當然會認為好突然，但無咩傷唔傷心，估計同大環境有關啦。」被問是否與本港政治環境有關，他說，想不到當中的直接關係，「除咗我嘅存在直接造成威脅，或我做嘅或講嘅構成威脅，否則點樣對一間學校構成威脅，要採取風險管理？呢個係我從來都唔明白。」

羅永生透露，他9月3日在《明報》撰寫〈虐慾無節制 花瓶乃自欺〉一文，幾日後便收到校方致函通知終止合約。他亦以筆名「安徒」在本報撰文，最近刊登的一篇為〈安徒行傳：拒選亦能攬炒 躺平也會中槍〉，本月19日見報。

許寶強透過短信回覆本報查詢，稱他尚未收到嶺大的正式信件通知，故未知校方會否於正式信件中提供「合約已於今年9月完結」的原因。

被譽為嶺大文研「三寶」的羅永生、許寶強和陳允中，曾於2014年9月28日警方發放催淚彈後發公開聲明譴責政府，以及宣布罷教。許寶強為612人道支援基金信託人。