警司涉訛稱單位自住騙600萬元貸款　作供承認沒查閱規例　「睇咗就唔會坐喺度」 (18:13)

被告龍少泉否認兩項欺詐罪。控方指出，政府購屋貸款計劃的申請書上提及公務員規例，並指明是重要資訊，質疑被告為何沒有查看，他稱「當時冇深究」，並以為申請書上列出的附錄是相關內容，稱「我理解睇呢度就足夠」。

法官沈小民亦問被告是否同意，呈交予政府的文件上，沒有提到涉案單位是包含租約，被告表示同意。沈官續問，被告如何令第三者知道涉事單位是連租約，被告則稱呈交的文件找不到有關租約的字句或信息，故不知道要呈報。

另外，控方指出被告與太太的通訊紀錄顯示，其太太提及按揭成數五成、六成等字眼，問被告是否知道單位自住或出租，按揭成數會有不同，被告表示不知道。

控方又稱，匯豐銀行職員的按揭申請書上寫上父母自住，這些資訊必須由被告及其太太提供，被告回應稱「一定唔係我填」，更稱是「太太同銀行傾」。被告亦同意向銀行呈交的申請書上沒有提及單位有租約，惟他並不知道要通知銀行有關資訊。

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