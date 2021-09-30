鄒幸彤保釋覆核被拒　facebook稱已投訴被懲教署禁穿支聯會衣物 (16:56)

鄒幸彤在庭上親自陳辭，並申請豁免俗稱「9P」的傳媒報道保釋法律程序的限制，亦遭拒絕。

甫開庭鄒幸彤從囚室步出，即獲旁聽者高呼「鄒大狀！」、「加油呀！」，準備陳辭前，羅官問鄒幸彤「使唔使坐低？」，鄒幸彤回應「唔使啦！坐低對唔到個咪」，有人不禁發笑。鄒幸彤保釋被拒後，旁聽席隨即傳出噓聲及咳聲，離庭之際有旁聽者大叫「放人呀！」。

在聆訊前約兩小時，鄒幸彤在其facebook專頁稱，她今早出庭時有懲教人員基於保安理由「不准我穿自己的衣服上庭，然後給我遞了一件白色米奇老鼠Tee，沒有選擇的餘地」。

鄒幸彤稱，其包頭裏有兩件支聯會出品的上衣，分別為印上「為自由 共命運 同抗爭」的黑衣及「人民不會忘記」的白衣，質疑兩件普通且「老土設計」的上衣「到底是有多危險，以至懲教可以任意剝奪一個還押者穿著自己衣服的權利？」，又稱已就事件作出投訴。