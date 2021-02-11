港區國安法｜張劍虹、羅偉光、陳沛敏等6人10月12日提訊　審理交付高院程序 (15:46)

壹傳媒前行政總裁張劍虹、前《蘋果日報》總編輯羅偉光、前副社長陳沛敏等共6名高層，以及蘋果日報有限公司等共3間公司，涉兩宗違反《港區國安法》的案件，共被控兩項「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，今（9月30日）在西九龍裁判法院再提訊。《港區國安法》指定法官、署理總裁判官羅德泉應控方要求，將提訊日訂於10月12日，以進行交付高等法院審理的程序，與壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》的案件同日處理。3間蘋果日報公司今沒派代表到庭應訊，至於餘下6名高層均沒有保釋申請，須繼續還押。