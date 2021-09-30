男子涉冒TB姦女同志　稱不知「TB」意思　登記交友軟件帳戶時隨意選 (14:56)

被告曾子豪（30歲）否認於去年2月27日，在觀塘一酒店房間非禮及強姦女子X。控方案情稱，兩人當日在酒店進行性虐（SM）。

女事主X離開酒店後將事件告知大學學長，學長Y出庭作供稱案發後接到X來電，她只是驚慌錯愕地提及一個「好似女人嘅男人」，Y遂約她在大學附近見面再談。Y複述X稱她與網友開房，對方在她不願意的情況下，以「真嘅」陽具插入她下體，並無使用安全套。

Y起初感疑惑，問及下得知X和該網友透過女同志軟件結識，事前沒有見過。Y供稱，X說兩人在酒店房內進行約一小時的前戲，當時網友沒有脫褲。之後兩人蓋着被子，X感覺到下體被物體插入，她用手觸摸才知是真的陽具，表示震驚，「她以為是假的，是（性）玩具」，遂即時想離去。

Y得悉X沒有服避孕藥和事後丸，便與X向社署和非政府組織「風雨蘭」求助。他和X討論後，認為事件構成強姦，他曾對X說她事前不知對方是男人，反問如何同意性交。Y其後陪她報案和驗身，Y稱X考慮報警時擔心身分被披露。

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