前眾志營運公司認賣違商品說明口罩　判罰1萬元 (13:18)

鄭家朗及梁延豐今未有到庭，分別被票控「管有已應用虛假商品說明的貨品作商業用途」罪，法庭會重新安排派票。據悉，二人為衝刺有限公司董事及採購人員。

案件涉及5張傳票，其中衝刺有限公司今認罪的傳票指稱，有人提出告發衝刺有限公司於2020年5月22日在新蒲崗大有街一工廈內，管有應用虛假商品說明、即「ASTM Level 1」的935盒外科口罩供作商業用途。案情指出，海關在新蒲崗大有街一工廈單位檢獲935盒包裝寫上「ASTM Level 1」的口罩，總值9.35萬元，經檢驗後發現口罩不達標。

至於涉案餐廳、即「朝花夕拾有限公司」，以及其董事梁百豪，各被票控「供應／要約供應應用虛假商品說明的貨品」及「供應已應用虛假商品說明的貨品」罪，暫毋須答辯，押後至11月11日再訊，以待辯方索取文件及提供法律意見。