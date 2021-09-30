前眾志營運公司認賣違商品說明口罩　判罰1萬元 (13:18)

由前眾志成員營運的「衝刺有限公司」，早前涉透過一間位於觀塘的黃店餐廳「The Artlab by Favilla」售賣聲稱有「ASTM Level 1」防護級別、但實際上不達標的「自救口罩」，衝刺有限公司、涉案餐廳及其董事、時任眾志副主席鄭家朗及常委梁延豐均涉違反《商品說明條例》，共被海關票控5張傳票。衝刺有限公司今（9月30日）在觀塘裁判法院承認「管有應用虛假商品說明的貨品作銷售、商業或製造用途」傳票控罪，被判罰1萬元，當中涉及935盒「自救口罩」。
鄭家朗及梁延豐今未有到庭，分別被票控「管有已應用虛假商品說明的貨品作商業用途」罪，法庭會重新安排派票。據悉，二人為衝刺有限公司董事及採購人員。
案件涉及5張傳票，其中衝刺有限公司今認罪的傳票指稱，有人提出告發衝刺有限公司於2020年5月22日在新蒲崗大有街一工廈內，管有應用虛假商品說明、即「ASTM Level 1」的935盒外科口罩供作商業用途。案情指出，海關在新蒲崗大有街一工廈單位檢獲935盒包裝寫上「ASTM Level 1」的口罩，總值9.35萬元，經檢驗後發現口罩不達標。
至於涉案餐廳、即「朝花夕拾有限公司」，以及其董事梁百豪，各被票控「供應／要約供應應用虛假商品說明的貨品」及「供應已應用虛假商品說明的貨品」罪，暫毋須答辯，押後至11月11日再訊，以待辯方索取文件及提供法律意見。