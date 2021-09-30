天氣｜天文台料明日漸轉多雲　局部地區有驟雨雷暴 (16:30)

下午4時，強颱風蒲公英集結在東京之西南偏南約840公里，預料向東北移動，時速約30公里，橫過日本以南海域。

【12:50】中午12時40分，天文台錄得氣溫32.5度，相對濕度64%，紫外線指數為6，強度屬於高。高空反氣旋正為華南沿岸帶來普遍晴朗的天氣，今日（9月30日）正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度左右。本港地區下午及今晚天氣預測，大致天晴，但局部地區有驟雨及雷暴，下午酷熱，吹微風。

【12:35】天文台發出雷暴警告，預料香港有局部地區雷暴。

中午12時，強颱風蒲公英集結在東京之西南偏南約930公里，預料向東北移動，時速約25公里，橫過日本以南海域。

【07:30】早上7時30分，天文台錄得氣溫28.9度，相對濕度85%。酷熱天氣警告現正生效。高空反氣旋正為華南沿岸帶來普遍晴朗的天氣。預測今日大致天晴，但局部地區有驟雨，初時部分地區能見度較低。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹微風。國慶日（10月1日）及周末部分時間有陽光，但局部地區亦有驟雨。下周初風勢清勁，有幾陣驟雨。

在上午5時，強颱風蒲公英集結在東京之西南偏南約1100公里，預料向東北偏北移動，時速約22公里，橫過西北太平洋，大致移向日本以南海域。

（香港天文台）