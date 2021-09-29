在囚漢圖交獄中口罩予區議員罪成加監6周 (20:45)

被告為方浩軒（25歲）及吳偉豪（40歲）。劉官引述方浩軒自辯稱，去年6月23日下午，懲教人員應其助理要求離開接見室後，吳偉豪隨即將一個口罩放在文件下交給他，着他「唔好睇住先，袋起佢」。惟約一分鐘後，因接見室需要消毒，方浩軒與助理移至等候室，其間一度從褲袋取出涉案口罩，其後被捕。

劉官稱，控方呈堂的錄音顯示，吳偉豪在案發前一天與女親友會面時提到翌日有公務探訪，「叫『黑記』帶定多啲嘢，我有嘢畀佢」，但方浩軒當時不在場。劉官又質疑，假若兩名被告早已達成協議，為何方浩軒取得口罩後仍不離開，又從褲袋取出口罩查看，令他身陷囹圄。劉官因此認為不能排除被告自辯內容屬實，裁定控方未能成功舉證兩人串謀犯案。

至於吳偉豪，劉官指出他明知監獄規定，卻趁懲教人員離開之際將口罩放在文件下交給方浩軒，可見他有意圖將物品攜離收押所並付諸實行。辯方求情稱，當時正值第二波疫情高峰期，被告憂慮口罩猶如「紙咁薄」卻投訴無門，才會鋌而走險犯案。劉官接納他出於憂慮口罩品質而愚蠢犯案，下令本案的其中兩周刑期與另案的5年刑期同期執行，總刑期為5年6周。