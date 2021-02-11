警司涉隱瞞買單位出租騙600萬貸款　自辯稱有申報租金　被捕感「震撼」 (19:12)

被告龍少泉供稱，2015年得知政府的購屋貸款計劃，即45歲以上、10年內退休者可繼續住宿舍及提早取退休金買樓，以作退休後居住，他於2016年向庫務署申請計劃。他在申請書上聲明與妻子沒申請任何房屋津貼，或享用雙重房屋福利。他表示，申請書沒列明不可以出租單位，他亦沒有閱覽公務員規例；又稱理解「交吉」的意思是承交、交樓。

龍少泉於同年9月簽訂臨時買賣合約，當時涉案愉景灣單位有一對外籍夫婦租住，地產經紀稱未知他們會否續租，但相信不會。直至11月，該對外籍夫婦落實續租及與被告簽訂租約。

另外，龍少泉因工作繁忙，由妻子協助處理申請按揭貸款。妻子其後着他簽署一份匯豐銀行按揭申請書，稱職員怕他們填錯，故先簽署，再由職員協助填寫內容。龍少泉表示，「簽（按揭申請書）嗰陣基本上空白」，亦沒有職員向他講解內容，或提及單位可否出租。

龍少泉續稱，曾接觸一名銀行職員，閒談間提及該單位有租客居住，故仍居住於宿舍。他又表示，案發後警隊發信提醒申請貸款計劃的人員，物業不能出租，但很多同事沒有留意。

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