男子涉冒TB強姦女同志　事主認經考慮才報警　望大眾知道女同志遭性侵 (19:00)

被告曾子豪（30歲）否認於去年2月27日，在觀塘一酒店房間非禮及強姦女子X。控方案情早前指出，當天兩人相約在酒店進行性虐（SM）。

辯方盤問X時稱，「Jan」是中性名字，舉例指電台男DJ林海峰英文名是「Jan」，X表示不知悉，從沒聽過男子以此為名。辯方又稱，交友軟件「Butterfly」並無禁止男性使用，以視像作供的X表示不同意，因軟件寫明「Lesbian（女同性戀者）專屬」，但她得悉有偽裝成女性的男性加入交友軟件，故需要提防。X認為被告使用女同志軟件並自稱「TB」是誤導她。

對於被告傳信息對X說「奶我」，X理解為舔陰部。而X問被告「Would u want me to fk u too」，她說意思是插入陰道，被告回答「Maybe」，因此她覺得被告是女性。辯方質疑X一直是雙性戀，X稱性取向會隨時間改變，惟肯定案發時是同性戀。

至於辯方稱X事發後離開酒店，未有即時報警，X稱擔心報案後家人會得知其性取向，亦擔心她日後申請加入政府工作會受影響，以及需要進行入侵性檢查，但經考慮後決定報警，又稱大眾需要知道女同志遭性侵的事件。