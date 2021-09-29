鄧炳強：警方積極跟進民陣涉違反《社團條例》罪行 (15:46)

對於民陣早前宣布解散，鄧炳強說，一個組織和其成員所犯下的罪行，有關刑責不會因為組織解散或成員辭職而被抹走，他稱警方會全力追究任何組織和人有否違反《港區國安法》或其他法例。

鄧炳強並交代前年「黑暴」的最新拘捕和檢控數字，截至今年7月31日，警方共拘捕10,265人，其中2684人被檢控；在已完成司法程序的1527人當中，1197人需要承擔法律後果，包括905人被定罪。

民建聯議員黃定光表示，有「反中亂港」組織或會化整為零，以其他名義潛藏在各行業中，關注當局會否檢視現行的《公司條例》及《社團條例》。鄧炳強回應說，當局必然會檢視，特別是《社團條例》當中牽涉一些外國或台灣政治組織等，稱在未來《基本法》23條立法，會詳盡檢視。有關《公司條例》，他說當局近期引用條例的《公司（清盤及雜項條文）條例》360C，對一間以公司登記的團體進行行動，當局會看行動的結果，從而看有否需要就相關法例作改善工作。

民建聯何俊賢關注，近日女水警殉職後，有人在網上討論區以歌曲挑動仇警和仇恨特區政府，關注現行國安法可否處理。鄧炳強表示，現在國安法針對4類罪行，並沒有單是針對煽動仇恨，但指出《刑事罪行條例》9、10條有針對煽動罪，「當然，在考慮23條（立法），會否將《刑事罪行條例》相關罪行將它優化，包含在23條內，這會是我們積極研究的方向。」

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