「破曉行動」3人非法集結囚12至16月　官：犯法後賣慘無補於事 (14:21)

3名被告為兼職補習教師陳彥陽（24歲）、問卷調查員譚禹軒（24歲）及廚師張瑞麟（23歲）。陳官在庭上覆述辯方求情，對於次被告在被捕時受傷，陳官稱若他不逃走，警方便毋須使用胡椒球彈，均為「咎由自取」。

陳官逐一反駁求情信稱第三被告「樂於助人」及「有責任心」，認為若真如此「理應清理道路上嘅雜物，並非用雜物堵路」、「理應認罪，並非浪費納稅人嘅錢進行審訊」。至於第三被告寢食難安，未能進修，令母親痛心，陳官明言「法庭無責任令罪犯同家人心安理得、幸福快樂」，法庭的同情心應留給本案「受害人」、即守法的廣大市民。

陳官稱，當時正值反政府騷亂的高峰期，當天全港各區均有犯法行為，相信3人集結行動是有計劃、統籌，若非警方及時行動，首被告早已使用打火機充氣罐縱火、第三被告所管有的35條膠索帶可用以綑綁鐵欄堵路，考慮案情並非輕微，判處第一和第三被告監禁16個月，次被告監禁12個月。