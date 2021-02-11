新冠疫苗｜3公院推覆診者免預約打針　長者稱醫院打較放心　家屬稱多病長者不外出不會打 (14:30)

孫女士今早帶同94歲父親到伊利沙伯醫院心臟科覆診，醫生稱父親適合打針，故即場打針。孫女士另稱同行88歲母親，血小板偏高，至今未打針，現等待日後覆診時諮詢醫生意見再作決定，「最主要醫生話可以打，咪打囉」。

83歲張先生家住樂富，特意今早到伊利沙伯醫院打針，「喺醫院打針，始終放心啲」，又稱整個打針流程需時約半小時，並獲發兩盒口罩，認為政府有關安排方便。

覆診者家屬：長者唔係要谷就谷到

90多歲梁女士坐着輪椅，由女兒陪同覆診，其女兒稱即使覆診時可安排打針是比較方便，但不會讓母親打針，因為母親血糖高、膽固醇高、患心臟病，最近有脫肛徵狀，基本上已不外出，「我知政府要谷針，但長者唔係要谷就谷到」。梁女士亦已67歲，她稱一向有到血科、內科和精神科覆診，自己短期內亦不打算打針。