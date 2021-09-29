偽冒「椰子油」藏1.5億元液態冰毒運港　海關拘貨車男司機 (13:28)

由於過去本港較少由墨西哥進口的椰子油，海關經風險評估後，挑選該批「椰子油」作檢驗。該批貨品共160箱，每箱有48個玻璃樽，分上下層擺放，合共7680樽。海關發現該批貨品在X光檢測下有可疑，有不少箱的上下層「椰子油」深淺不一，密度有明顯差異，遂開箱檢查。

機場科空運貨物組指揮官朱家穎表示，玻璃樽瓶身雖印有「100%天然椰子油」，但無寫生產地址，關員打開玻璃樽後發現貨品毫無椰子味，質地較透明及較稀，與正常椰子油呈半凝固的奶白色不同，部分玻璃樽較重，水位亦較高，令人員質疑內藏違禁品。

朱家穎續稱，海關利用光譜儀進一步檢查，發現其中80箱的下層貨品，共1920個玻璃樽疑藏有液態冰毒，其餘「椰子油」則是較便宜的菜油及粟米油。她稱犯毒集團利用75%正常貨品，掩飾25%的毒品，而兩者玻璃瓶外觀一模一樣，無打開痕迹，企圖令偵查更困難。

毒品調查科機場調查課監督李文樂稱，人員同日拘捕前往機場提貨的貨車男司機，他受僱於一間運輸公司，受另一間在港經營約10年的物流公司委託取貨及存倉。海關前往該間位於九龍灣的物流公司辦公室，發現該批貨由一間具國際規模的上海物流公司發出，惟至今未收到上海公司下一步指示，會與內地執法部門繼續溝通。

李文樂又說，疫情下販毒集團不斷構思精妙的新手法販毒，今次案件有人以精巧手法作掩飾，花盡心思、時間及金錢自設包裝生產線，甚至自設品牌製造該批「椰子油」，不排除集團會將冰毒經香港轉口至其他冰毒價格較高的地方。