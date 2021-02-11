WWF研究：南大嶼過去10年6%沼澤被填平 (09:12)

基金會去年6月至9月進行「流域研究-保育香港南大嶼山自然財富」研究，基於政府於2017年《可持續大嶼藍圖》中「北發展、南保育」的前提下，審視南大嶼由十塱、貝澳、長沙、塘福及水口流域內的重要生境，包括區內河流、淡水沼澤及泥灘等，面積合共約2700公頃。基金會指出，南大嶼流域生境是重要野生物種的棲息地，例如有極具保育價值的盧文氏樹蛙和中國鱟。

結果發現，南大嶼部分生境未得到適當保護，當中以貝澳最嚴重，有37%未被發展的保育用途地帶，正面臨生態破壞。基金會高級政策保育主任陳頌鳴表示，整個南大嶼山海岸的淡水沼澤地和濕地，就算被劃為「海岸保護區」或「綠化地帶」，多年來仍不斷受傾倒建築廢料影響，重要生境如淡水沼澤及次生林等已被破壞，並被改變成擺放貨櫃、停車場或露營車車場等用途。

基金會指出，現時《城市規劃條例》未能規管郊野公園以外的南大嶼地區土地用途，《廢物處置條例》亦未能阻止建築廢料傾倒在生態敏感的私人土地，建議修訂相關條例，並加強執法，以保護生態敏感地點。