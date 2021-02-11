新冠肺炎｜47地點納強制檢測　19處涉初步確診及非本地個案　28校爆上呼吸道感染【附名單】 (08:36)

任何人於指明日期及時間曾身處下列地方，須於9月30日或之前接受強制檢測：

初步確診輸入個案曾到訪的地方

．元朗潭尾幸福花園20座（9月6日至9月28日期間逗留逾兩小時）

．屯門兆麟街19號屯門兆麟政府綜合大樓3樓兆麟體育館（9月6日下午6時至11時）

．黃大仙彩虹道150號彩虹道體育館（9月7日下午6時至11時）

．深水埗南昌街290號石硤尾公園體育館（9月9日及10日下午6時至11時）

．元朗裕景坊8號同益大廈（9月6日至9月28日期間逗留逾兩小時）

．長沙灣青山道682號潮流工貿中心22樓9室飲勝香港有限公司（9月7日至9月9日期間逗留逾一小時）

．荃灣青山公路荃灣段398號愉景新城第1層1036號舖Candy Park By Cinema City（9月6日下午2時至6時）

．荃灣青山公路荃灣段264-298號南豐中心18樓（9月6日下午5時至6時）

．荃灣眾安街55號大鴻輝（荃灣）中心16樓牛大人台灣火鍋吃到飽（9月6日下午6時至10時）

．元朗安寧路2-6號2樓大榮華酒樓（9月11日上午9時至中午12時）

非本地確診個案曾到訪的地方

．灣仔灣仔道3號尚翹峰3座（9月5日至9月28日期間逗留逾兩小時）

．觀塘海濱道77號海濱匯2座18樓摩根大通（9月27日逗留逾一小時）

．銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店地庫宜家家居銅鑼灣分店（9月26日下午6時至9時）

．銅鑼灣怡和街1-1L號/百德新街1-7號/記利佐治街2-10號香港大廈（9月26日下午2時至8時）

．筲箕灣耀興道55號興東邨興東商場地下11號舖宜家家居西灣河提貨中心及特價部（9月27日下午6時至8時）

．由鴨脷洲（利樂街）開出往鑽石山站路線號碼671線的巴士（ 9月27日上午7時30分至9時30分）

．尖沙嘴柯士甸道西1號ELEMENTS圓方水區1樓1030號舖拉麵Jo（9月10日上午11時至下午3時）

．灣仔皇后大道東197至213號胡忠大廈2樓灣仔郵政局（9月13日中午12時至下午2時）

．金鐘金鐘道88號太古廣場L1樓121店Zara（9月13日下午1時至3時）

涉爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校

任何人於9月15日至28日曾身處下列地方逾兩小時，須於9月30日或之前接受強制檢測：

．粉嶺沙頭角道3號粉嶺浸信會呂明才幼稚園

．上水彩園邨彩玉樓地下107-120、122及124室仁濟醫院永隆幼稚園/幼兒中心

．銅鑼灣禮頓里6號香港靈糧堂幼稚園

．青衣長康邨康安樓地下世佛會文殊幼兒學校

．沙田禾輋邨順和樓地下聖公會靈風堂幼稚園

．葵涌葵盛西邨第6座地下崇基幼稚園

．元朗屏信街5號中華基督教會元朗堂周宋主愛幼兒園

．東涌滿東邨滿樂坊105室香港小童群益會「樂航」兒童早期發展中心（東涌）

．葵涌邨葵涌商場3樓平台1號單位聖公會聖基道幼兒園（葵涌）

．元朗安樂路明珠樓2樓5B-9號麗晶幼稚園分校

．紅磡黃埔花園第2期平台德寶中英文幼稚園（黃埔花園）

．沙田沙角邨金鶯樓地下1-13號基督教宣道會沙田幼兒學校

．油塘鯉魚門道60號第2層平台明愛油塘幼兒學校

．黃大仙沙田㘭道113號及113-115號新翼大樓地下至4樓及5樓會議室聖母幼稚園

．將軍澳常寧路2號厚德邨TKO Gateway西翼地下KG01號舖救世軍慶恩幼稚園暨幼兒園

．馬頭涌道135號地下至二樓聖公會聖三一堂曾肇添幼稚園

．觀塘月華街34號地下下層3-5樓中華基督教基法幼稚園

．深水埗窩仔街石硤尾邨第23座1樓201-218號香港基督教服務處石硤尾幼兒學校

．元朗安信街元朗信義會生命幼稚園

．沙田美田邨美滿樓地下救世軍中原慈善基金幼稚園

．香港仔田灣邨田康樓地下1-10號循道衛理田灣幼稚園幼兒園

．元朗錦田錦上路吳家村83A聖公會聖約瑟堂幼稚園

．宏光道80號麗晶花園第21-22座地下C2號基督教小天使（麗晶）幼稚園暨幼兒園

任何在9月15日至28日就讀以下學校指明級別的學生，以及曾面授相關學生的教師，須於9月30日或之前接受強制檢測：

．屯門湖景邨湖暉街1號保良局梁周順琴小學三年級

．打鼓嶺週田村打鼓嶺嶺英公立學校二年級

．沙田美林邨屋邨小學第一校舍東華三院蔡榮星小學一年級

．黃大仙聯合道150號華德學校三年級

．天水圍天城路22號十八鄉鄉事委員會公益社小學四年級

其他較早到期的強制檢測公告