天氣｜天文台料明日大致天晴酷熱　局部地區有驟雨 (17:15)

下午4時，強颱風蒲公英集結在沖繩島之東南偏東約790公里，預料向北移動，時速約18公里，橫過西北太平洋。

【12:55】高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。中午12時40分，天文台錄得氣溫31.2度，相對濕度68%。本港地區今日下午及今晚天氣預測，大致天晴，下午酷熱，吹微風。

正午12時，強颱風蒲公英集結在沖繩島之東南偏東約800公里，預料向北移動，時速約16公里，橫過西北太平洋。

【07:48】早上7時30分，天文台錄得氣溫28.1度，相對濕度83%。

酷熱天氣警告現正生效。

高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣。預測今日大致天晴，日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度，稍後局部地區有驟雨。吹微風。展望明日（9月30日）酷熱，局部地區有驟雨。國慶日（10月1日）及周末部分時間有陽光，但局部地區亦有驟雨。

在上午8時，強颱風蒲公英集結在沖繩島之東南偏東約840公里，預料向北移動，時速約12公里，橫過西北太平洋。

（香港天文台）