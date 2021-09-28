高級督察林婉儀殉職　警連日拘85人涉走私及三合會活動 (22:28)

有組織及三合會罪案調查科（O記）統籌全港各區「犁庭掃穴」行動，動員刑偵人員、水警、機動部隊及其他軍裝人員共4400人次，拘捕74男11女（13至66歲），其中17名男子（23至65歲）涉嫌走私。

行動期間，警方派員巡查海上走私黑點共295次，包括青衣、東涌、屯門、油麻地、長沙灣一帶的碼頭及其他隱蔽處，其間截查59艘船及檢獲兩艘涉及非法改裝的大馬力走私快艇。同時，警方於多個卸貨區及食品批發市場附近設置路障，截查可疑車輛，檢查車上貨物及檢視貨物清單。

此外，為打擊黑社會收入來源，警方搜查各類娛樂場所共264次，包括酒吧、麻將館、遊戲機中心、按摩院、夜店等，拘捕68人，包括57男11女（13至66歲），他們涉嫌干犯與三合會活動相關的罪行。

警方強調，「犁庭掃穴」行動會持續進行，全力打擊海上走私及其衍生的危害海上安全行為，並堵截黑社會收入來源。警方亦會繼續與其他執法部門及內地相關單位交流情報，加強執法，以打擊海上走私活動。