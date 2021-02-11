803基金要求公開專業失當教師資料遭拒　司法覆核敗訴　官：教育局法律上無錯 (20:43)

申請人為803基金；答辯人為教育局長。申請方早前引述立法會文件指出，由2019年6月至2020年12月，教育局共接獲269宗教師專業失當投訴，截止今年4月底已取消3名教師的註冊資格。申請方陳辭稱，教育局應分辨哪一部分的資料是由第三方即投訴人、學校及教師提供，哪一部分是局方調查所得，而決定是否單獨地公開，包括教師名稱、學校名稱，以及專業失當性質及局方調查結果，以便家長決定是否讓子女就讀有關學校。

判辭拒絕接納申請方說法，反之認為教育局將所有資料視為一體去考慮，法律上無犯錯，並舉例指出若只公開學校名，或會對校內其他教師不公，亦會影響教育環境；若只公開調查結果，如此有限的資料不見得對家長考慮有何幫助，對申請方亦無幫助。根據《公開守則條例》，學校及教師屬提供資料的第三者，他們有合理期望所提供的資料不會進一步向他人披露。

判辭又指出，申請方要求公開資料目的是讓家長考慮，教育局收集資料則為調查及跟進專業失當個案，兩者目的明顯不同。根據《個人資料（私隱）條例》及《保障資料原則》，如無提供資料的當事人同意，個人資料不得用於「新目的」，故裁定教育局拒絕公開資料的決定合理。