803基金要求公開專業失當教師資料遭拒　司法覆核敗訴　官：教育局法律上無錯 (20:43)

前特首梁振英創立的「803基金」去年2月去信教育局，要求公開專業失當的教師和學校資料，局方以有違《公開資料守則》等原因拒絕，「803基金」入稟申請司法覆核挑戰有關決定。法官周家明早前聽畢雙方陳辭，今（28日）頒下判辭，指出教育局決定在法律上無犯錯，裁定「803基金」敗訴，惟考慮申請涉及公眾利益，故不作任何訟費命令。
申請人為803基金；答辯人為教育局長。申請方早前引述立法會文件指出，由2019年6月至2020年12月，教育局共接獲269宗教師專業失當投訴，截止今年4月底已取消3名教師的註冊資格。申請方陳辭稱，教育局應分辨哪一部分的資料是由第三方即投訴人、學校及教師提供，哪一部分是局方調查所得，而決定是否單獨地公開，包括教師名稱、學校名稱，以及專業失當性質及局方調查結果，以便家長決定是否讓子女就讀有關學校。
判辭拒絕接納申請方說法，反之認為教育局將所有資料視為一體去考慮，法律上無犯錯，並舉例指出若只公開學校名，或會對校內其他教師不公，亦會影響教育環境；若只公開調查結果，如此有限的資料不見得對家長考慮有何幫助，對申請方亦無幫助。根據《公開守則條例》，學校及教師屬提供資料的第三者，他們有合理期望所提供的資料不會進一步向他人披露。
判辭又指出，申請方要求公開資料目的是讓家長考慮，教育局收集資料則為調查及跟進專業失當個案，兩者目的明顯不同。根據《個人資料（私隱）條例》及《保障資料原則》，如無提供資料的當事人同意，個人資料不得用於「新目的」，故裁定教育局拒絕公開資料的決定合理。