北角港運城二座封區強制檢測　新冠肺炎初步確診者抵港後曾入住 (19:11)

政府表示，發現一宗海外抵港的新型冠狀病毒初步確診個案，患者抵港後曾居於北角丹拿道55號港運城二座。政府因此引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），由今晚（28日）7時起，在港運城二座（不包括港運城二座地下及L2至L4樓層），作出限制與檢測宣告，要求受檢者於明日（29日）凌晨2時前接受新型冠狀病毒檢測，目標在明日上午約7時完成檢測。任何人如於9月26日至9月28日期間，曾身處港運城二座逾兩小時，亦要在9月30日或之前接受強制檢測。
衛生防護中心料屬復陽 工作地點同納強檢
衛生防護中心其後發稿稱，曾居於港運城二座的22歲男子今年4月中離港後，同月曾在印度確診，至6月及7月在印度接種兩劑Covishield新冠疫苗。他9月12日由塞爾維亞乘搭航班QR818抵港，當時在機場檢測，以及其後在檢疫酒店檢疫期間的4次檢測，結果全部呈陰性。患者前日（26日）完成檢疫後，返回港運城二座住所接受自我監察，昨在牛頭角道體育館社區檢測中心採樣，結果呈初步陽性，CT值大於30，顯示病毒量較低，無病徵。
衛生防護中心檢視上述患者的流行病學資料、臨牀數據和化驗結果後，認為個案與外地確診懷疑「復陽」個案脗合。他在觀塘海濱匯2座18樓工作，9月27日最後上班。衛生防護中心將其作處所及潛伏期到訪過的地點納入強制檢測。
新冠肺炎 相關報道：
港增13輸入確診全帶變種 兩人潛伏期居港致多處納強檢 卡塔爾航空禁多哈來港兩周
竹篙灣檢疫中心下周一重新開放預約系統 增200單位供外傭檢疫
相關字詞﹕封區 強制檢測 新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 編輯推介