北角港運城二座封區強制檢測　新冠肺炎初步確診者抵港後曾入住 (19:11)

衛生防護中心料屬復陽 工作地點同納強檢

衛生防護中心其後發稿稱，曾居於港運城二座的22歲男子今年4月中離港後，同月曾在印度確診，至6月及7月在印度接種兩劑Covishield新冠疫苗。他9月12日由塞爾維亞乘搭航班QR818抵港，當時在機場檢測，以及其後在檢疫酒店檢疫期間的4次檢測，結果全部呈陰性。患者前日（26日）完成檢疫後，返回港運城二座住所接受自我監察，昨在牛頭角道體育館社區檢測中心採樣，結果呈初步陽性，CT值大於30，顯示病毒量較低，無病徵。

衛生防護中心檢視上述患者的流行病學資料、臨牀數據和化驗結果後，認為個案與外地確診懷疑「復陽」個案脗合。他在觀塘海濱匯2座18樓工作，9月27日最後上班。衛生防護中心將其作處所及潛伏期到訪過的地點納入強制檢測。

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