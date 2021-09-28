警拘12非裔女子涉灣仔酒吧區盜竊 (18:29)

年初疫情緩和酒吧放寬營業時間，警方留意到有非洲及非華裔女子在灣仔酒吧區，於深夜至凌晨，向醉漢埋手，偷取貴重財物包括現金、手錶、銀行卡及信用卡，之後會到櫃員機提款或不同地方消費，或趁他們繳費或提款時偷看密碼，再偷卡往櫃員機提款，或向酒客主動提供性服務，趁他們睡覺時偷取財物，並每宗損失數萬至10萬不等，逾八成受害人為外籍男子，包括英國、澳洲、印度，年齡由31至50歲。今年在灣仔酒吧區，共發生25宗同類型案件，損失超190萬，最高一宗損失48萬元。

警方高度關注案件，成立專案小隊打擊，掌握犯罪份子資料，大部份為非洲裔，並鎖定12名目標女子。上周六，灣仔刑事部與港島總部情報組及機動部隊共80人，在灣仔盧押道酒吧區展開行動，於凌晨1時，拘捕12名女子，年齡29至52歲，全部持有行街紙，在其身上及單位搜出多個假髮，相信於犯案時易容，以逃避警方追查。

警方同日根據線報，在全港多區拘捕6名非洲籍及3名印巴籍男子，年齡22至39歲，涉及8月24日灣仔酒吧區內一宗嚴重傷人及公眾打鬥案，相信案件屬偶發性，與黑社會無關。