迷你倉大火死因庭｜與張耀升兩次失散後感氣促疲倦需撤離　拍檔：我都要求生 (18:14)

九龍灣淘大工業村迷你倉2016年四級大火，奪去兩名消防員的性命，死因研訊今午（28日）續審。伙拍事主張耀升入火場的現任消防隊目尹建偉表示，雖然他的專長是處理坍塌事故，但當日仍接受救火任務，「我覺得消防員天職係救火，我係一個消防員」。

尹建偉與張耀升於2016年6月21日晚上7時許入迷你倉救火，二人入火場逾10分鐘後，尹建偉獨自撤離。尹建偉事後發現，右手的5隻手指頭遭受三級燒傷，須移除死皮。他估計，當日在高溫下抓緊張耀升的身軀，導致手指受熱，「好似煲滾水會灼傷手指咁」。

裁判官提及，消防員的氧氣樽最多可以用25分鐘。尹建偉表示，當日在火場逗留一段時間已感覺辛苦，因為與張耀升兩次失散後，他覺得氣促疲倦，有必要撤離火場。被問到情緒和體力上是否接近崩潰，他自言「我都仲捱緊，但我都要求生」，狀態未至於神智不清。

庭上透露，尹建偉與張耀升入火場前，均要接受入口指揮官霍永鴻檢查裝備。尹建偉說，如果同僚在火場工作超時，指揮官一般要查問情况，不過當日在火場內，他沒有收到指揮官透過對講機通話，身上的機械表亦沒有發出警告聲響。

研訊另一重點，在於消防員當日沒有在火場設置個人繩。消防處一方形容，個人繩容易勾着火場雜物，阻礙消防員進退，「救命繩變攞命繩」。尹建偉同意，迷你倉環境複雜，不宜使用個人繩。研訊明（29日）續。

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