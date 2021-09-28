自稱「TB」男涉非禮強姦女同志受審　事主：若知對方是男人不會開房 (18:06)

自稱「TB」的無業男透過女同志交友軟件認識一名20多歲的女同志，兩人去年到酒店進行性虐（SM），女子稱被無業男涉將陰莖插入陰道時，才發現對方是男人。該男子否認各一項非禮及強姦罪在高等法院受審，女子今（28日）續供稱遭異物插入陰道，以為是類似陽具的性玩具，她表示對被告反感，覺得他「好變態」。

被告曾子豪（現年30歲）被控於去年2月27日，在觀塘一酒店房間非禮及強姦女子X。事主X視像作供稱，被告在房內鞭打她的臀部和在她背部滴蠟。被告在床上用被子蓋住兩人及壓在X的身上，以手指抽插X陰道後，X感覺到異物，X以為是陽具形狀的性玩具。她數次問被告那是什麼，對方並無回答，並更用力壓向X。

X懷疑被告是男人，於是多次推開被告，X成功逃走前曾遭對方捉住。X形容當時驚慌徬徨，因疑惑想確認是否被告的陰莖，她稱一時間不能接受。X穿回衣服時，目睹被告的褲子褪到大腿，並露出陰莖。X稱被告全程穿寬鬆衫，只說過「你舒唔舒服」和「唔好走」，若知道被告是男人，X會拒絕和對方開房。

被告在錄影會面表示，他到達X沒有鎖門的房間，見赤裸的X於牀上自慰，他稱因為替X洗澡時弄濕長褲，故把它脫下。他形容對方享受和喜歡被他撫摸。對於X被插入後，說「乜你男人嚟㗎」，他表示完全不理解，解釋事前兩人有聊天和擁抱。

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