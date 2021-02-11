新冠肺炎｜港增13輸入確診全帶變種　兩人潛伏期居港致多處納強檢　卡塔爾航空禁多哈來港兩周 (17:00)

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另外，由於卡塔爾航空營運於9月26日由卡塔爾多哈抵港的航班QR818，有4名乘客經抵港檢測確診，衛生署遂引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止卡塔爾航空營運的客機在9月28日至10月11日期間由多哈着陸香港。

新增的13宗確診個案當中，9人曾接種新型冠狀病毒疫苗。其中5人已接種兩劑復必泰疫苗；兩人已接種兩劑科興疫苗，均為菲律賓抵港外傭，在竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診；一人已接種兩劑眾愛可維（國藥）疫苗；一人接種只需打一劑的克威莎疫苗，該疫苗由內地康希諾生物股份公司與解放軍軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所研發。

潛伏期曾居港個案：

．個案12204：37歲男子，居於銅鑼灣重士街8號雋琚，已接種兩劑復必泰疫苗，9月10日在香港檢測陰性，翌日前往意大利，9月26日乘航班QR818抵港，同日在機場檢測陽性，無病徵。他在銅鑼灣新寧道1號利園三期23樓高盛（亞洲）有限責任公司工作，9月10日最後上班。

．個案12008：39歲男子，居於尖沙嘴漢口中心C座，已接種兩劑復必泰疫苗，9月9日在香港檢測陰性，翌日前往印度，並曾到阿聯酋，9月26日乘航班EK384抵港，同日喉嚨痛，在機場檢測陽性。他在尖沙嘴中福商業大廈地下9號舖Royal Forex Limited工作，9月10日最後上班。

另外，一名37歲女子日前赴澳門後確診，她曾居於香港皇后大道東258號尚翹峰第三座，該處會納入強制檢測公告。澳門當局昨（27日）表示，相信患者較大可能屬「復陽」個案。

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