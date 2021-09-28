「第二代美國隊長」涉煽動分裂國家案開審　涉公開喊光時口號宣揚港獨 (14:47)

有「第二代美國隊長」稱號的示威常客馬俊文，涉在去年20個場合中作出高呼「光時」和港獨口號等行為，被控《港區國安法》一項「煽動他人分裂國家」罪，他表示不認罪，今（28日）在區域法院開審。控方在開庭時曾稱，打算將被告於去年8月15日在太古廣場違反限聚令審訊的證供呈堂，惟辯方提出反對，指出被告當時沒有法律代表，或在自辯時「講多咗」造成不利。法官最終不批准控方在舉證階段使用該案的證供或任何求情論述，惟批准控方可在適合階段再作申請。
控方開案陳辭指出，被告馬俊文（30歲）在去年8月15日至11月22日期間，在不同公開場合包括商場、政府總部、警署外，不斷公開宣揚香港獨立，藉此煽惑他人分裂國家。被告的行為包括帶領市民高喊 「香港獨立，唯一出路」、「香港人建國」、「民族自強、香港獨立」等口號，並多次向公眾展示印有「民族自強 ONE nation ONE Hong Kong 香港獨立」字眼的紙張。被告曾被警方拘捕6次，在警誡下皆保持緘默。
被告亦多次透過Telegram帳戶「61萬人唔驚拉channel」及其facebook帳戶發文，呼籲公眾參與公眾活動。另外，被告接受記者訪問時表示其訴求是香港獨立，曾稱《港區國安法》只是裝飾，「情況就好似你衝紅燈一樣，你衝得幾次，佢咪畀個警告你，再衝多幾次，你唔聽嘅，佢咪帶你上警車，上番個15分鐘嘅遵守交通規則課程，跟住就放你走啦」。