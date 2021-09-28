「第二代美國隊長」涉煽動分裂國家案開審　涉公開喊光時口號宣揚港獨 (14:47)

控方開案陳辭指出，被告馬俊文（30歲）在去年8月15日至11月22日期間，在不同公開場合包括商場、政府總部、警署外，不斷公開宣揚香港獨立，藉此煽惑他人分裂國家。被告的行為包括帶領市民高喊 「香港獨立，唯一出路」、「香港人建國」、「民族自強、香港獨立」等口號，並多次向公眾展示印有「民族自強 ONE nation ONE Hong Kong 香港獨立」字眼的紙張。被告曾被警方拘捕6次，在警誡下皆保持緘默。

被告亦多次透過Telegram帳戶「61萬人唔驚拉channel」及其facebook帳戶發文，呼籲公眾參與公眾活動。另外，被告接受記者訪問時表示其訴求是香港獨立，曾稱《港區國安法》只是裝飾，「情況就好似你衝紅燈一樣，你衝得幾次，佢咪畀個警告你，再衝多幾次，你唔聽嘅，佢咪帶你上警車，上番個15分鐘嘅遵守交通規則課程，跟住就放你走啦」。