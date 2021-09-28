馬鞍山男子涉斬死老翁　警稱兩人無結怨　料疑犯精神病復發 (13:09)

警方透露，事主黃翁與太太同住上址多年，昨午12時50分他離家往買報紙，行經防火樓梯走廊位置，姓何的男鄰居突然從家中衝出，用刀多次斬向黃翁頭部及身體，黃翁重傷倒地昏迷，何男犯案後逃離現場。

案發時另一鄰居因聽到聲響及黃翁叫聲而開門了解，見黃翁傷重倒地，報警求助。警方及救護員接報趕到現場，黃翁已不省人事，地上留有大量鮮血，被送往威爾斯親王院搶救，延至昨午2時14分傷重不治。

沙田警區總督察（刑事）潘岳謙表示，警方在現場發現事主左右手的拇指斷指，相信他用雙手擋刀引致。沙田警區重案組接手調查，現場後樓梯發現一把長15吋、染有血漬的開山刀，相信為涉案兇器。警方又翻查閉路電視片段，鎖定疑犯為何姓鄰居。

潘岳謙稱，疑犯犯案後逃往耀安邨，登上的士往荃灣公園，又在荃灣一個公廁棄置一件染血衣服。警方其後接報稱疑犯到威院求醫，形迹可疑且衣服有大量血漬，將他拘捕，他現被警方拘留並留院治理。警方昨晚亦派人到荃灣聯仁街垃圾站蒐證，惟未能找回證物。

潘岳謙稱，疑犯與母親同住，案發時只有他在家；疑犯有精神病紀錄，初步調查疑犯與事主無結怨，相信疑犯因精神病復發而犯案。

事主黃翁的兩男兩女親友今早往富山公眾殮房認屍，親友神情哀傷，不發一言。

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