公民黨前執委無交選舉申報書囚半年　不服刑期上訴獲判得直當庭獲釋　高院質疑起刑點過高 (13:10)

高院押後頒下判辭。上訴人為陳宇明（41歲）被原審裁判官杜浩成以監禁9個月為量刑起點，陳宇明認罪獲三分一扣減後，被判囚6個月。

法官張慧玲提及上訴人的家庭情況，包括與妻子離婚，兩人就女兒的撫養權有爭拗，他當時知道要申報，惟種種事件令他最終沒申報，法官認為情況獲其背景報告支持，「似乎非憑空作出嚟」。

張官續稱，上訴人沒有合理辯解，亦不算無心之失，惟量刑時應考慮其背景及沒有申報的目的，例如是否隱瞞收取捐款等，惟張官稱「睇落唔似」，連協助他參選的均為義工，質問「需唔需要9個月（量刑起點）呢？最盡都係一年喎（經循簡易程序審訊經定罪最高可判囚一年）睇唔出單案去到咁嚴重嘅範疇」。

律政司一方強調刑罰須具懲罰性，張官聞言稱，過往有案例為候選人故意不申報，其罪責理應更重，惟僅判處罰款，故認為判處本案上訴人監禁已起阻嚇作用。

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