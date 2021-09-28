新冠肺炎｜澳門金皇冠中國大酒店多3保安確診　累計5保安染疫 (15:20)

【15:20】當局下午公布的兩宗輸入關聯病例，兩患者均為金皇冠中國大酒店保安員，同樣已接種兩劑國藥疫苗。其中一名確診保安（個案69）曾在該酒店10樓工作，並帶領從土耳其抵澳患者（個案64）進入房間。他在9月24日晚進行隔離醫學觀察，9月16日、23日、24日及25日核酸檢測顯示結果為陰性，今日核酸檢測結果陽性。

另一名確診保安（個案70）則曾接觸日前染疫的酒店保安（個案65），同樣於9月24日晚進行隔離醫學觀察，9月15日、22日、24日及25日核酸檢測顯示結果為陰性，今日核酸檢測結果陽性。

【12:27】當局今早新增一宗輸入關聯病例，患者為金皇冠中國大酒店尼泊爾籍保安員，曾接種兩劑國藥疫苗。金皇冠中國大酒店至今共有3名保安員確診，澳門累計68宗確診病例。

26歲男患者（個案68）主要在金皇冠中國大酒店15樓及18樓工作，並在另一名確診保安（個案65）小休或午膳時到酒店10樓替更。26歲男患者在9月17日、24日及25日核酸檢測陰性，今日核酸檢測陽性而確診。

應變協調中心表示，患者於9月24日後沒再返回住所，翌日直接由工作地點安排到指定酒店進行醫學觀察，他目前沒有病徵，已安排進一步診治。

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