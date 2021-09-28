天氣｜天文台料明日市區最高氣溫33度　局部地區有驟雨 (16:35)

下午4時，強颱風蒲公英集結在沖繩島之東南偏東約960公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約12公里，橫過西北太平洋。

【12:55】中午12時50分，天文台錄得氣溫31.3度，相對濕度72%。高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣。今日正午時分，本港氣溫普遍上升至32度或以上。本港地區下午及今晚天氣預測，大致天晴及酷熱，吹微風。

中午12時，強颱風蒲公英集結在沖繩島之東南偏東約1000公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約12公里，橫過西北太平洋。

酷熱天氣警告生效

【08:00】酷熱天氣警告現正生效。早上8時，天文台錄得氣溫28.7度，相對濕度76%。高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣。

在上午8時，強颱風蒲公英集結在沖繩島之東南約1060公里，預料向西北移動，時速約10公里，橫過西北太平洋。

預測今日大致天晴及酷熱。市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹微風。展望未來一兩日大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨。