警破釣魚機供應鏈　拘11男女 (23:10)

警方表示，留意到區內有黑幫操控非法場所，並供應非法釣魚機賭檔以進行賭博，成為犯罪分子聚腳地，衍生治安問題，對區內居民構成滋擾。警方又發現有物流公司持續向西九龍區非法賭檔提供釣魚機，經調查後發現有犯罪集團從內地運送釣魚機抵港後，將釣魚機存放上水文錦渡的貨櫃場，並趁深夜將其運送至全港各區的非法賭檔，過程中有網上電召貨車平台參與。

油尖警區特別職務隊林海源督察表示，警方前日（25日）展開行動，早上先搗破區內一個懷疑非法釣魚機賭場，其後在附近埋伏至晚上，發現有人搬運釣魚機至該賭場，遂上前將他們拘捕，之後再突擊搜查涉事物流公司位於文錦渡的倉庫。

被捕10男1女，其中4人是物流公司負責人、會計及司機，5人為賭博集團成員，2人為非華裔搬運工人，並檢獲24部釣魚機及25萬元運輸單據。