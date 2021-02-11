售發霉龜苓膏被廣泛報道　海天堂控前生意伙伴誹謗敗訴　官︰報道非被告發布 (20:34)

龜苓膏品牌海天堂於2013年被指出售發霉龜苓膏，數間傳媒報道其員工沖洗發霉龜苓膏。海天堂事後控告前生意伙伴蔡國強誹謗，索償約1.3億元，案件早前高等法院審訊後，法官陸啟康今（27日）頒下判辭，裁定海天堂敗訴，須支付訟費。陸官稱，海天堂有指示員工沖洗龜苓膏，故誹謗等指控難以成立，被告只是發放消息予傳媒，他並不負責發布有關報道。

原告為海天堂有限公司，被告為蔡國強。蔡國強曾任海天堂工廠的總經理，他2013年退出海天堂和在內地開設「位元堂」的龜苓膏店舖，另起爐灶。及後同年9月，海天堂售賣發霉龜苓膏事件被《蘋果日報》、《太陽報》和《東方日報》報道。海天堂指稱蔡國強誹謗、惡意失實中傷及串謀損害品牌。

海天堂創辦人吳耀明作供時否認龜苓膏有發霉問題，稱是公司絕不容許，惟不肯定員工有否嚴格依從規定處理龜苓膏。陸官對於雙方證人供辭有保留，認為他們要維護其商業聲譽，但陸官信納海天堂前區域經理林麗冰供稱，公司准許員工將輕微發霉的龜苓膏沖洗乾淨後售賣，她曾轉述該指示予40間分店的員工。

陸官提到有記者喬裝新員工，「放蛇」偷拍店員沖洗龜苓膏，店員真誠地教記者工作，不似是演戲，店員顯然不知情亦沒有與被告串謀，否則她應除掉名牌，避免公司辨認其身分。