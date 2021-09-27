意大利抵港七旬漢擅離尖沙嘴檢疫酒店　政府隔一日公布未尋回 (19:14)

一名由意大利抵港的75歲外籍男子，昨早（26日）擅自離開接受檢疫的尖沙嘴華美達華麗酒店。政府至今晚（27日）7時發稿公布事件，稱警方正追尋涉事男子。
涉事男子9月25日抵港後入住華美達華麗酒店，衛生防護中心當晚接獲酒店通知，他在未獲批准下擅自離開酒店房間，於走廊徘徊，違反強制檢疫令，酒店職員要求他返回房間。衛生防護中心根據機制，通報食物及衛生局轄下的指定檢疫酒店計劃合規巡查隊和警方，安排醫療輔助隊車輛於9月26日將男子送到檢疫中心接受強制檢疫。
惟醫療輔助隊車輛9月26日下午約1時抵達酒店後，酒店職員發現男子失蹤。酒店的閉路電視監控及紀錄顯示，他於同日早上約11時離開檢疫酒店，沿山林道步向彌敦道方向。警方現正追尋該名男子，指定檢疫酒店計劃合規巡查隊及酒店管理人員跟進調查。
政府稱極度關注及重視事件，並指出任何人違反檢疫令，擅自離開檢疫地點，一經定罪最高可被判罰款2.5萬元及監禁6個月。
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