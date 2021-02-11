「起底」資料供Telegram頻道　入境處助理囚45月　官斥動搖警方軍心　若警隊解散災難不容置疑 (19:23)

入境處女文書助理涉多次未獲授權進入電腦系統，把政府官員、法官、警員及其家屬等215人的個人資料，交由Telegram平台「老豆搵仔」、「阿囝搵老豆老母」管理員發放，她早前承認一項藉公職作出不當行為罪，今（27日）在區域法院被判囚45個月。法官陳廣池一度請被告大聲讀出父母求情信部分內容，並稱「虛無飄渺嘅成功感令你身陷囹圄，請你徹底反省」，又在判刑時指出起底群組具針對性，直指是「網絡恐怖主義的心理戰」，判她監禁45個月。

官：首宗瀆職網絡起底行為案

陳官判刑時稱，此為首宗瀆職網絡起底行為的案件，更列出8大判刑原因：被告孔穎琛（26歲）在2019年至2020年犯案，當時香港經歷史無前例的暴力，而被告與起底群組串謀打擊警隊，加上街上出現不少示威，令人人心惶惶。

陳官續表示，被告受泛政治荼毒，「自動獻身」協助起底群組，嚴重違反誠信；她不是單獨受指示，更主動提議部分目標。陳官稱，控罪不能反映被告的實際惡行，而起底的黑材料會在網絡世界長久保留，不受時間或區域所限；且本案共有215人被起底，涉及群組不少，令他們飽受心理烙印及恐懼。

陳官又稱，此案不是單純起底行為，而是兩個起底群組「大規模、有針對性」，目的是阻礙執法人員及打擊其士氣，直指此為「網絡恐怖主義的心理戰」，企圖動搖警方軍心，令更多人參與，造成「乘數效應」，加強起底禍害；如果執法部門士氣盡散，香港只會沉淪下去；若警隊解散，災難不容置疑。陳官稱有2692名警員及1715名親屬被起底，因此法庭須有明確信息，不會姑息此類罪行，須判處阻嚇性監禁。

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