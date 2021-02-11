海洋公園「哈囉喂」復辦　遊玩全部景點需640元　行政總裁：門票銷售有信心【多圖】 (19:25)

今年3個需額外附費的景點集中在山上高峰樂園，分別為在海濱廊的「屍襲逃亡」——以人類基因突變為故事背景，玩家需尋找血清，途中或被嘩鬼偷襲，拔走其「生命帶」及受大懲罰；位於熱帶雨林天地的「陰濕奪寶」——以尋寶為故事背景，玩家需要拿着地圖闖入「食人族地盤」尋寶，食人族會用水槍攻擊玩家；以及位於極速之旅的「鬼上身事件簿」——利用已經退役的跳樓機，以到荒廢機動遊戲控制室探靈為背景。

海洋公園管理及演藝節目執行總監吳守堅稱，今年因應疫下社交距離措施，驚嚇景點與整個樂園同樣需限制入場率至七成半。為控制人流，加上欲提供更好體驗，故更改票價模式。吳守堅補充，今年哈囉喂有別過往嘩鬼要「埋身」嚇人，今年會多利用儀器及效果，避免接觸遊客。嘩鬼全部會戴口罩，有些嘩鬼會戴上色彩繽紛的口罩，有些則會戴淨色口罩，再於口罩上化妝。