政府擬修例引入非本地醫生　醫專促暫緩有限度註冊轉特別註冊　憂沒機制審核基礎醫學水平 (18:48)

港府提出修例增加「特別註冊」途徑引入非本地培訓醫生，當局上月在未有諮詢醫專專科學院（醫專）情況下提出三項修訂，包括容許「有限度註冊」醫生循新途徑免試獲正式註冊，從而在港獨立行醫。醫專今日（27日）去信食物及衛生局，表示現行機制沒審核有限度註冊醫生的基礎醫學資格水平，對此感憂慮，擔心有醫生經新途徑獲獨立行醫資格，形容新修訂猶如取走確保醫生水平的「定心丸」，促請當局暫緩有關修訂。

醫專主席梁嘉傑表示，醫專內部討論當局提出的三項修訂，包括容許未實習的港人非本地畢業醫科生來港受訓，涵蓋非香港永久居民的專科醫生經特別註冊來港，醫專對上述兩項建議沒特別憂慮之處，他稱醫專關注醫生水平，國籍並非相關憂慮。

至於第三項修訂，政府建議容許有限度註冊的非本地醫生，在公營醫療機構做滿5年，並獲取專科資歷後，申請為特別註冊醫生，其後再做滿5年可獲正式註冊，並在香港的公私營醫療體系獨立執業。梁嘉傑稱醫專對第三項修訂表示擔心，稱現行機制不論是有限度註冊，抑或專科醫生註冊資格審核（CSR），都不考慮「認可醫學資格」，換言之，不論畢業醫學院水平高低的醫生，都有機會循新方案獲正式註冊及獨立行醫。

他續稱，有限度註冊醫生或在其專科範疇表現出色，但醫專未能透過現行機制審視其基礎醫學資格水平，擔心有關醫生獨立執業時的安全及可靠程度。

被問到是否希望政府暫緩第三項修訂，梁嘉傑回應表示認同，因業界有很多不同看法，沒足夠空間表達，認為政府可考慮更改第三項修訂。他強調醫專支持增加醫生人手的措施，非「搞對抗」，但期望在質與量取得平衡。如草案最終獲通過，醫專亦會審視現行機制，以鞏固確保醫生水平的門檻。