女子稱相約「女同志」性交揭對方是男人　無業男否認非禮強姦受審 (17:33)

報稱無業的被告曾子豪（現年30歲），被控於2020年2月27日，在觀塘一酒店房間非禮及強姦女子X。案件由法官邱智立、6男1女組成的陪審團審理。

控方開案陳辭稱，被告於2019年11月以「JAN」的用戶名與事主X於女同志專用的交友軟件「Butterfly」相識，當時被告在性取向一欄填上「TB」。2020年2月，被告以同名帳戶經另一交友軟件「HER」與X私訊，其後二人改到WhatsApp交談，X一直以「姐姐」稱呼被告。

同月24日，被告發現X加入一個主要討論性虐的Telegram群組，故開始與X討論相關話題，並邀請X見面進行性虐，X表示有興趣，被告又提議到酒店「開房」，X同意。

案發當天下午4時許，被告在酒店房間內用手指插入X的陰道等，當被告將陰莖插入X的陰道，X才發現被告是男人，隨即推開他並離開酒店，同日晚上報警。被告翌日被捕，警誡下稱從沒向X提及自己的性別，當時仍穿上內褲，其陰莖「磨磨下就入咗去」，當他想插進X的陰道時，X便問「乜你男人嚟？」，其後X穿回衣服後衝出房間。聆訊明（28日）續。