警司涉訛稱單位自住騙600萬元貸款　警誡稱沒細閱公務員規例 (16:07)

開案陳辭指稱，被告龍少泉於1986年加入警務處，2019年5月晉升為警司。他的父親於1992年去世，母親住在公屋。被告於2016年以660萬元購入愉景灣一單位，並於2016年9月按購屋貸款計劃向政府申請貸款以購置物業，獲發放207.6萬元的貸款。惟以該計劃購買的物業只可由申請人或其家人居住，不得出租或分租。

惟被告在申請中沒有向庫務署呈報他與當時的租客已簽訂租約。被告於2016年至2019年3月將單位出租予一對夫婦，租金收入涉及約77萬元；2019年6月至2020年8月，租予一名黃姓女士，租金收入涉及約39萬元。

另外，被告於2016年9月29日向匯豐銀行申請按揭貸款，按揭貸款額為樓價的六成。被告在申請中指出，上述單位將由父母居住，並將於交易完成時取得該空置單位，亦沒有通知匯豐他已簽訂上述租約，其後匯豐向他發放390萬元的按揭貸款。

被告去年與廉署會面，在警誡下承認出租單位，解釋沒有詳細閱覽公務員規例，不知「自用」和「投資」有分別，又以為「交吉」是完成買賣，並有就租金報稅。他又指出，曾向匯豐職員指出單位是用作出租，不知道誰人更改為家屬自住。