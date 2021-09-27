理大獲政府撥款5500萬　研染疫接觸者追縱系統　監察康復者健康 (15:32)

理工大學獲得政府醫療衛生研究基金的新一輪撥款資助5500萬元，開展兩個範疇的新型冠狀病毒研究項目，分別為接觸者追縱和康復者長期健康問題跟進，以及透過公眾教育減爆疫風險的研究。研究共有超過100名研究人員參與，將於本周五（10月1日）起正式展開，各研究料於3至5年內有結果。

理大康復治療科學系副系主任文偉光將領導有關接觸者追縱和跟進康復者長期健康問題的研究，項目包括邀請20間中小學和20間安老院舍參與人工智能室內接觸者追縱系統研發，透過配戴藍牙追縱裝置和在室內安裝藍牙收發系統，了解參與者之間接觸史，希望有助日後在院舍、學校、工作場所等地出現疫情時可加快追縱工作，並避免需隔離所有在場的人。

文偉光指出，新冠康復者面對心肺甚或神經系統後遺症，其研究會招募200至300名康復者，開發能精準診斷有關長期問題的生物標誌，期望藉此評估接受治療前後的成效，目標是兩年內有研究結果。另外，研究又包括開發可遙距監察康復者呼吸參數、肺功能、身體活動水平、心率等的可攜帶式裝置，助監察康復進度；研究新冠康復者接受靜觀結合氣功對身心治療的成效，以及研發智慧健康平台為康復者提供心理評估及支援。

另外，理大護理學講座教授及護理學院學院主任莫禮士將領導的透過公眾教育減爆疫風險的研究，項目包括製作6種少數族裔語言的疫苗教育影片，看其對減少疫苗猶豫的成效；製作適合小學生的虛擬實境遊戲，看其對加強小學生遵從手衛生等成效；另會透過與非政府機構合作推廣疫苗資訊，以及製作教材促進大眾留家抗疫。