女督察林婉儀殉職　蕭澤頤稱痛心怒斥走私犯「冷血」 (13:18)

蕭澤頤講述事發經過，稱水警小艇分區當時正進行反走私活動，其間水警艇被一艘其正在追截的走私快艇撞翻，4名警員因而墮海，人員被困小艇艇底，其中2人經過一輪掙扎後自行爬上水面，另一人則由趕至的救援人員救起，惟林婉儀則不見，而當時船上人員均有穿救生衣，做好安全措施。

蕭澤頤稱警方隨即聯同消防、海事處及飛行服務隊展開救援工作，由於意外地點鄰近內地海域，故同時請內地海警協助，並於今早約8時在二澳一帶尋回林婉儀的遺體。他形容水警在海上工作相當艱辛危險，近年未曾發生事故，強烈譴責走私罪犯，強調面對目無法紀、冷血的走私罪犯，警方無畏無懼。

蕭澤頤又稱，未來會加強打擊走私罪犯，每次行動人手則視乎行動準則，又稱自因新型冠狀病毒疫情與內地封關以來，走私情況更為嚴重，警方反走私活動亦相對增加。他稱由2017年至2019年，警方就走私案每年平均拘捕26人，惟去年年初已拘66人，今年首8月亦拘46人。

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