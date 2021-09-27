男子刀刺何君堯判囚9年　官斥「可怕、不理智」政治紛爭非藉口 (10:45)

被告董栢輝（31歲）承認於2019年11月6日在屯門湖翠路138至236號的行人路，意圖使何君堯身體受嚴重傷害，以及非法及惡意傷害何君堯的保鑣張英才。董栢輝原本被控的企圖謀殺罪則交由法庭存檔。

法官杜麗冰形容本案是可怕和不理智的街上襲擊，社會不能容忍暴力，政治紛爭不是藉口。杜官指出，被告有預謀犯案，他事前到場視察，當時攜帶兩把刀，該利刀刺胸可致命，幸好沒有造成死亡。雖然被告單獨行事，但案件非常嚴重。

被告聞判表現平靜，大部分時間垂頭，他步入囚室前向公眾席點頭，有旁聽者叫道「撐住呀」。

創傷報告：何君堯樂觀將困難視挑戰 公眾場合提高警覺

辯方求情時稱大學畢業的被告沒有案底，曾經有情緒問題。創傷報告顯示，案件對事主何君堯影響不大，他感到驚慌和擔憂；何君堯為人樂觀，會將困難視作挑戰，他事後在公眾場合提高警覺，杜官指出受襲是不易忘記的。

杜官就有意圖傷人罪及傷人罪，分別以監禁12年和3年為量刑起點，因被告認罪扣減刑期後，判囚9年和27個月，同期執行。

案情指稱，當日早上被告到何君堯的街站，聲稱是其支持者，上前送花及希望合照，被告突然從袋中取出刀鋒長20厘米的刀，刺向何君堯的胸部。被告遭制服後，叫道「7．21 元朗襲擊係何君堯所為，白衣人同你握手條片全世界都知」、「呢啲咁嘅人唔配做議員，佢謀害香港市民呀」。