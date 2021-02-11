梁國雄搶文件案終極上訴駁回　終院裁無檢控豁免權　行為非言論或辯論不屬特權範圍 (10:09)

因其他案件還押的梁國雄聞判後高呼「議會抗爭無罪」、「秋後算帳可恥」等。梁國雄妻子陳寶瑩稱對裁決感到失望，認為經過今次案例，日後立法會議員在議會中的言論、辯論、表達自由將受很大限制，同時會影響其他被控以藐視罪的泛民前立法會議員，形容他們的審訊「凶多吉少」。

上訴人為梁國雄，答辯人為律政司長。判辭指出，《立法會（權力及特權）條例》旨在保障立法會內言論及辯論的自由，讓議員可於不受干預的情況下表達意見；條例亦旨在創造安全和莊重的環境，讓立法會可在不受干擾或擾亂的情況下履行憲法職能，而上訴人的行為屬《立法會（權力及特權）條例》第17(c)所規管的範圍。

終院：非限制立法會言論及辯論自由

判辭又指出，上訴人當時並非發表言論或參與辯論，裁定其行為不受《立法會（權力及特權）條例》第3及4條、及《基本法》第77條所保障，若控方案情成立，上訴人的行為將構成擾亂，包括他從會議廳一方走至另一方，搶走別人的物品。惟判辭強調，並非意指立法會內的言論及辯論自由受到限制，而是並非於立法會內進行的「言論」或「辯論」，就不屬《立法會（權力及特權）條例》第3條的特權範圍。

對於上訴方稱，在「不干預原則」下，立法會享有獨有權力處理內部事務，法庭不應對相關條例中的藐視罪行使司法管轄權。法官在判辭中拒絕接納其說法，並指出立法會制定《立法會（權力及特權）條例》第17(c)條為主體法例，將刑事司法管轄權賦予法庭。