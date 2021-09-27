大嶼山二澳海面撈獲女督察林婉儀遺體　家屬出海拜祭　警快艇兜圈送别 (14:18)

早上約9時50分，浮屍由水警輪運至大欖水警基地，屍體用擔架抬起，運往一個藍帳篷內，抬上地面一刻，有水警警員用右手放在左胸，向遺體行扶手禮以示敬意。現場消息稱，女督察的親友及同袍至現場，有女親友情緒激動，互相擁抱安慰。

下午近1時，食環署「執屍隊」到達現場，把遺體抬上車內運走，其間多名水警警員列隊送別，多艘水警快艇在海面兜圈送别。死者家屬及親友中午亦登上水警輪，出海前往肇事地點拜祭。下午約1時，約30名親友到龍鼓灘岸邊拜祭，無任何宗教儀式，僅在岸邊上香、鞠躬及焚燒冥鏹。

前日（25日）早上8時，一艘水警截擊艇在西部水域近沙洲對開海面追截走私快艇時，疑遭對方碰撞翻艇，船上4名水警墮海，其中3人獲救，女高級督察林婉儀失蹤，政府多部門進行海空搜索，中國海警亦有加入救援。

據了解，林婉儀已婚，沒有兒女，加入警隊多年，為「紅褲子」出身，由警員做起，約10年前內部晉升成為督察，其後更成為水警首名小艇隊女性指揮官。

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