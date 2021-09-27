天氣｜天文台料明日天晴酷熱 (16:45)

下午4時，超強颱風蒲公英集結在沖繩島之東南約1130公里，預料向西北或西北偏西緩慢移動，橫過西北太平洋。

相對濕度67%

【12:50】中午12時40分，天文台錄得氣溫32.1度，相對濕度67%，紫外線指數為8，強度屬於甚高。高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣。本港地區今日下午及今晚天氣預測，大致天晴，下午酷熱，吹輕微至和緩偏東風。

中午12時，超強颱風蒲公英集結在沖繩島之東南約1160公里，預料向西北偏西緩慢移動，橫過西北太平洋。

【07:30】早上7時30分，天文台錄得氣溫28.4度，相對濕度80%。高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣。上午5時，超強颱風蒲公英集結在沖繩島之東南約1190公里，預料向西北偏北緩慢移動，橫過西北太平洋。預測今日大致天晴及炎熱。市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩偏東風。

(天文台)