警搗破今年最大宗冰毒案　檢逾1.3億元毒品拘21歲男子 (15:56)

毒品調查科（行動）警司陳江明表示，警方根據線報及經深入調查後，探員前日在紅磡一個大型商場展開打擊品行動，截查一名由店舖走出的男子，在其手袋中搜出約10克冰毒，探員其後將他押返店舖，檢獲200包用茶葉包裝做掩飾的冰，共重200公斤。被捕的21歲姓甘男子，涉嫌販毒由探員帶署扣查。

警方初步調查相信甘因欠債而受利誘犯案，涉案「吉鋪」玻璃貼上反光紙，無法從外看到店內情况，有人企圖掩人耳目。店舖裝有監控鏡頭，不排除毒犯為減低被捕風險，找年輕人做代罪羔羊，利用遙距操控他們販毒。搗破的毒品儲存商舖由9月開始租用，估計未有毒品流入市場，其來源及流向仍有待深入調查。因毒品儲存地點有別於過往案件，警方提醒業主有責任了解租戶背景及用途。

截至今年8月，警方共接獲2287宗同毒品相關的案件，共424名被捕人為21歲或以下，兩項數據均較去年同期上升逾48%。