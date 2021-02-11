新冠肺炎｜港增8輸入個案4人帶L452R變種　7人已打疫苗一人抗體陽性 (14:48)

衛生防護中心公布，截至今日（26日）零時，本港新增8宗新型冠狀病毒輸入個案，4人來自菲律賓，其餘4人分別自捷克、美國、馬爾代夫和西班牙抵港，當中4人帶L452R變種病毒。確診者當中7人已接種兩劑新冠疫苗。其中來自美國的64歲男病人（個案12193）於7月12日在港檢測抗體呈陽性。本港累計12,193宗確診個案和一宗疑似個案。今日暫有少於5宗初步確診。
19歲女赴英後確診 鑽石山鳳德邨雪鳳樓納強制檢測
另外，衛生防護中心正調查一宗外地確診個案，涉及一名19歲女病人，居於鑽石山鳳德邨雪鳳樓。她於9月14日在港檢測陰性，9月16日乘搭航班BA028由香港前往英國，9月19日在英國抽取樣本測試結果呈陽性，沒有病徵。她4月30日及5月21日曾在港接種兩劑復必泰疫苗。
衛生防護中心初步調查顯示，她在中環德輔道中71號永安集團大廈24樓工作，最後上班日期為9月10日。她亦曾於9月5日至6日在西貢大網仔香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營參與宿營。她於潛伏期曾居住的地方，包括鳳德邨雪鳳樓、香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營以及其工作地點會納入強制檢測公告。
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