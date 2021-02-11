新冠肺炎｜港增8輸入個案4人帶L452R變種　7人已打疫苗一人抗體陽性 (14:48)

19歲女赴英後確診 鑽石山鳳德邨雪鳳樓納強制檢測

另外，衛生防護中心正調查一宗外地確診個案，涉及一名19歲女病人，居於鑽石山鳳德邨雪鳳樓。她於9月14日在港檢測陰性，9月16日乘搭航班BA028由香港前往英國，9月19日在英國抽取樣本測試結果呈陽性，沒有病徵。她4月30日及5月21日曾在港接種兩劑復必泰疫苗。

衛生防護中心初步調查顯示，她在中環德輔道中71號永安集團大廈24樓工作，最後上班日期為9月10日。她亦曾於9月5日至6日在西貢大網仔香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營參與宿營。她於潛伏期曾居住的地方，包括鳳德邨雪鳳樓、香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營以及其工作地點會納入強制檢測公告。

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