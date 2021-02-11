調查：64%政府外判工33度下工作6至8小時　團體促保障酷熱天氣下職業安全 (13:35)

委員會在今年7至8月訪問113名外判防治蟲鼠工人，發現94.9%受訪工人的潛在暑熱壓力指數達8分或以上，即超過總分16分的一半，12.5%更觸及14分的警戒水平；預防中暑措施方面，54%工人表示，僱主未有提供足夠清涼飲用水，62.8%在酷熱天氣下未有獲更頻密休息時間，82.1%沒有獲安排有上蓋的休息地方。

現職外判治蟲老鼠隊管工的清哥表示，食環署衛生督察不時監察工人工作，若有人坐下休息，督察「會話佢哋偷懶、唔做嘢」，向承辦商發警告信。他表示，不少工作地點在山上，要走三、四百級樓梯，亦沒有遮蔭處，猛烈太陽下全身被汗水浸濕，只能在樹蔭下稍息，而承辦商向每人提供一支飲用水並不足夠，故只會在自備飲用水不足時，才飲用備用水應急。