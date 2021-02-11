調查：64%政府外判工33度下工作6至8小時　團體促保障酷熱天氣下職業安全 (13:35)

香港天主教勞工事務委員會調查酷熱天氣對政府外判防治蟲鼠工人的影響，發現64%工人每日在攝氏33度或以上的環境工作6至8小時，28.3%工人在酷熱天氣下工作感不適。有個案稱曾在34度高溫下在山上工作，感「唞唔到氣」、頭暈不適，食環署衛生督察亦不容許工人坐下休息。委員會促食環署確保承辦商容許工人有需要時休息，為工人準備足夠飲用水，並提供清涼巾、防曬手袖等安全裝備。
委員會在今年7至8月訪問113名外判防治蟲鼠工人，發現94.9%受訪工人的潛在暑熱壓力指數達8分或以上，即超過總分16分的一半，12.5%更觸及14分的警戒水平；預防中暑措施方面，54%工人表示，僱主未有提供足夠清涼飲用水，62.8%在酷熱天氣下未有獲更頻密休息時間，82.1%沒有獲安排有上蓋的休息地方。
現職外判治蟲老鼠隊管工的清哥表示，食環署衛生督察不時監察工人工作，若有人坐下休息，督察「會話佢哋偷懶、唔做嘢」，向承辦商發警告信。他表示，不少工作地點在山上，要走三、四百級樓梯，亦沒有遮蔭處，猛烈太陽下全身被汗水浸濕，只能在樹蔭下稍息，而承辦商向每人提供一支飲用水並不足夠，故只會在自備飲用水不足時，才飲用備用水應急。
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