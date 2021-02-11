HKDC訪美推動《香港避風港法案》　周永康羅冠聰晤佩洛西 (22:59)

羅冠聰在facebook表示，這是近一年首次出訪華盛頓，除繼續在不同場合為港人發聲、令更多政圈中人更關注香港現況外，與國會議員保持連結，鞏固香港民主運動作為跨黨派議題，也是HKDC必須要承擔的任務。他認為，是次與他們會面的美國議員陣容亦突顯了國會對香港議題依然有一定程度的支持，包括民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）、民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）、眾議員麥高文（James McGovern）和共和黨參議員布萊克本（Marshall Blackburn）等。他稱，在美國現今政治生態中，維持兩黨共識愈加困難，但HKDC仍會盡力為手足爭取便利他們的入境和難民安排，例如是《香港避風港法案》。

羅冠聰又稱，他們會見了美國國家安全會中國事務主管Jonathan Czin等美國官員，了解拜登政府對港人提供的暫時保護措施，加快安排臨時工作許可，以及建議未來對更多在港協助中共打壓人權的企業進行制裁。